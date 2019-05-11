"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А

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"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях сразится с "Фиорентиной".

"Россонери" отчаянно пытаются вернуться в топ-4 чемпионата, чтобы завоевать путёвку в Лигу Чемпионов. Что касается "фиалок", то у них уже нет турнирных задач - команда комфортно расположилась в середине таблицы и ни на что не претендует. Впрочем, "слив" матча скептикам ожидать не стоит. Такой сценарий просто-напросто не допустят горячие флорентийские тифози. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно!

Игра пройдёт сегодня на стадионе "Артемио Франки". Начало - в 21:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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