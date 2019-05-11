"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А
В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях сразится с "Фиорентиной".
"Россонери" отчаянно пытаются вернуться в топ-4 чемпионата, чтобы завоевать путёвку в Лигу Чемпионов. Что касается "фиалок", то у них уже нет турнирных задач - команда комфортно расположилась в середине таблицы и ни на что не претендует. Впрочем, "слив" матча скептикам ожидать не стоит. Такой сценарий просто-напросто не допустят горячие флорентийские тифози. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно!
Игра пройдёт сегодня на стадионе "Артемио Франки". Начало - в 21:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
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|40
|14
|Парма
|35
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|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
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|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
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|Кьево
|35
|15