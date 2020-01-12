"Фиорентина" минимально обыграла СПАЛ в Серии А
"Фиорентина" минимально обыграла СПАЛ в матче 19-го тура чемпионата Италии.
"Фиорентина" - СПАЛ - 1:0
Гол: Пеццела, 82.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Влахович, 46), Кьеза (Кутроне, 75).
СПАЛ: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Игор (Янкович, 86), Миссироли, Валоти, Мурджа, Стрефецца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 64).
"Фиорентина" занимает 14 место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ располагается на 20 строчке.
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