"Фиорентина" минимально обыграла СПАЛ в Серии А

"Фиорентина" минимально обыграла СПАЛ в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Фиорентина" - СПАЛ - 1:0

Гол: Пеццела, 82.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Влахович, 46), Кьеза (Кутроне, 75).

СПАЛ: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Игор (Янкович, 86), Миссироли, Валоти, Мурджа, Стрефецца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 64).

"Фиорентина" занимает 14 место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ располагается на 20 строчке.

Не пропустите: "Аталанта" объявила о переходе защитника "Милана"| http://soccernews.ru