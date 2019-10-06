"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" (видео гола)

"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" в матче 7-го тура Серии А.

Единственный гол в матче был забили на 72-й минуте Николой Миленковичем.

"Фиорентина" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Миленкович, 72.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери (Геззаль, 87), Бадель (Бенасси, 64), Кастровилли (Журковски, 81), Пульгар, Кьеза.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 85), Опоку, Яяло, Мандрагора (Барак, 78), Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 63), де Пауль.

"Фиорентина" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 голов. У "Удинезе" 7 баллов и 14 строчка.

Видео гола:

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