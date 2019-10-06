"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" (видео гола)

Теги фиорентинаудинезе

"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" (видео гола)

"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" в матче 7-го тура Серии А.

Единственный гол в матче был забили на 72-й минуте Николой Миленковичем.

"Фиорентина" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Миленкович, 72.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери (Геззаль, 87), Бадель (Бенасси, 64), Кастровилли (Журковски, 81), Пульгар, Кьеза.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 85), Опоку, Яяло, Мандрагора (Барак, 78), Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 63), де Пауль.

"Фиорентина" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 голов. У "Удинезе" 7 баллов и 14 строчка.

Видео гола:

А еще: "Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 18
2 Ювентус Ювентус 6 16
3 Аталанта Аталанта 6 13
4 Наполи Наполи 6 12
5 Рома Рома 6 11
6 Лацио Лацио 6 10
7 Кальяри Кальяри 6 10
8 Торино Торино 6 9
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
10 Парма Парма 7 9
11 Милан Милан 7 9
12 Фиорентина Фиорентина 6 8
13 Болонья Болонья 6 8
14 Удинезе Удинезе 6 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 Лечче Лечче 6 6
18 СПАЛ СПАЛ 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов