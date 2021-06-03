"Фиорентина" может купить серьёзного конкурента для Кокорина

Фото инстаграм Гонсалу Гедеша

Вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Football Italia.

По информации источника, португалец интересен "Фиорентине", которая впечатлена его универсальностью. 24-летний футболист способен сыграть на любой позиции в атаке.

Также на форварда "летучих мышей" претендуют "Севилья" и "Вильярреал".

В прошедшем сезоне Гедеш сыграл за "Валенсию" 34 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

В случае перехода в "Фиорентину" нападающий станет конкурентом россиянина Александра Кокорина.

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