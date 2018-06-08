"Фиорентина" может подписать испанского вратаря

"Фиорентина" проявляет интерес к вратарю "Хетафе" Висенте Гуаите, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может подписать голкипера в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с мадридцами. В этом случае он достанется "фиалкам" бесплатно. Также на него претендует "Кристал Пэлас".

В минувшем сезоне 31-летний Гуаита провел за "Хетафе" 34 матча и пропустил 28 голов.

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