"Фиорентина" может подписать одного из форвардов "Реала" в случае ухода Влаховича зимой

Фото: инстаграм Майораля/Автор неизвестен

"Фиорентина" может сменить основного нападающего.

Как сообщает La Nazione, если Душан Влахович покинет "Фиорентину" в январе, то итальянский клуб будет предметно заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Луки Йовича или Борхи Майораля, который может прервать свою аренду в "Роме".

По информации источника, также "фиалки" хотят выкупить у "Мадрида" Альваро Одриосолу.

Также не пропустите: Уилшер поделился мнением о возможном трансфере Азара в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru