"Фиорентина" может подписать одного из форвардов "Реала" в случае ухода Влаховича зимой

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"Фиорентина" может подписать одного из форвардов "Реала" в случае ухода Влаховича зимойФото: инстаграм Майораля/Автор неизвестен

"Фиорентина" может сменить основного нападающего.

Как сообщает La Nazione, если Душан Влахович покинет "Фиорентину" в январе, то итальянский клуб будет предметно заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Луки Йовича или Борхи Майораля, который может прервать свою аренду в "Роме".

По информации источника, также "фиалки" хотят выкупить у "Мадрида" Альваро Одриосолу.

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