"Фиорентина" может продлить аренду Одриосолы

Фото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен

Испанский защитник мадридского "Реала Альваро Одриосола, выступающий на правах аренды за итальянскую "Фиорентину", может остаться в стане "фиалок" на более длительный срок, чем было предусмотрено изначально, сообщает издание Repubblica.

По информации источника, "Фиорентина" очень довольна выступлениями Одриосолы и хочет продлить его аренду еще как минимум на один сезон.

Отмечается, что они обсудят эту возможность с королевским клубом уже в конце нынешнего сезона.

В этой кампании Серии А испанец сыграл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: "Ньюкасл" заинтересовался Умтити. | http://soccernews.ru