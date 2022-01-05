"Фиорентина" может продлить аренду Одриосолы
Фото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен
Испанский защитник мадридского "Реала Альваро Одриосола, выступающий на правах аренды за итальянскую "Фиорентину", может остаться в стане "фиалок" на более длительный срок, чем было предусмотрено изначально, сообщает издание Repubblica.
По информации источника, "Фиорентина" очень довольна выступлениями Одриосолы и хочет продлить его аренду еще как минимум на один сезон.
Отмечается, что они обсудят эту возможность с королевским клубом уже в конце нынешнего сезона.
В этой кампании Серии А испанец сыграл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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