"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, сообщает Corriere Fiorentino.

По сведениям источника, итальянский клуб может разорвать с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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