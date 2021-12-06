"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба готово разорвать контракт с форвардом, если не удастся отправить его в аренду. В случае разрыва контракта Кокорин получит компенсацию и станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кокорин в январе может перейти в один из российских или катарских клубов.

Не пропустите: Суд вынес решение по жалобе братьев Кокориных на компенсацию избитому водителю. | http://soccernews.ru