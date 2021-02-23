"Фиорентина" может сменить главного тренера, который пригласил Кокорина

Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли может быть отправлен в отставку по завершению текущего сезона, сообщает TMW.



На его место рассматривается кандидатура Маурицио Сарри. По информации источника, руководство клуба уже провело переговоры со специалистом, однако детали соглашения пока неизвестны.

Последним местом работы 62-летнего итальянца был туринский "Ювентус", откуда он был летом 2020 года уволен.