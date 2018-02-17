"Фиорентина" может уволить главного тренера

Теги фиорентинастефано пиоли

"Фиорентина" может уволить главного тренера

Руководство "Фиорентины" может уволить главного тренера Стефано Пиоли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, боссы "фиалок" недовольны последними результатами команды и дали 52-летнему специалисту шесть матчей на исправление ситуации.

Таким образом, решающими для Пиоли станут поединки с "Аталантой", "Кьево", "Удинезе", "Беневенто", "Торино" и "Кротоне".

По итогам 24 туров "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.

Не пропустите: "Зенит" интересуется защитником "Фиорентины" Давиде Астори. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов