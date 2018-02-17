"Фиорентина" может уволить главного тренера

Руководство "Фиорентины" может уволить главного тренера Стефано Пиоли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, боссы "фиалок" недовольны последними результатами команды и дали 52-летнему специалисту шесть матчей на исправление ситуации.

Таким образом, решающими для Пиоли станут поединки с "Аталантой", "Кьево", "Удинезе", "Беневенто", "Торино" и "Кротоне".

По итогам 24 туров "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.

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