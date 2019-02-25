"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3. Счет уже на первой минуте открыл де Врей, отправивший мяч в свои ворота. Впрочем, еще до перерыва гости вышли вперед благодаря голам Весино и Политано. В начале второго тайма Перишич довел преимущество "Интера" до двух мячей. Но сначала Муриэль сократил разрыв в счете, а затем Верету на 11-й компенсированной минуте спас "Фиорентину" от поражения.
После матча "Интер" остался на третье месте в Серии А, "Фиорентина" по-прежнему занимает девятую позицию.
"Фиорентина" – "Интер" - 3:3 (1:2)
Голы: де Врей, 1 (автогол) - 1:0, Весино, 6 - 1:1, Политано, 40 - 1:2, Перишич, 52 (с пенальти) - 1:3, Муриэль, 74 - 2:3, Верету, 101 (с пенальти) - 3:3
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лорини (Дабо, 79), Чеккерини, Витор Уго, Жерсон, Фернандеш, Бенасси, Верету, Кьеза, Симеоне.
"Интер": Ханданович, де Врей, Далберт (Асамоа, 62), Шкриньяр, Д`Амброзио, Наингголан (Валеро, 89), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес.
Не пропустите: Дубль Милика помог "Наполи" уничтожить "Парму" в Серии А (видео голов). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1
-
Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере
-
Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги
-
Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Сити" перестрелял "Челси" по пенальти и во второй раз кряду победил в Кубке Английской Лиги
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
Потрясающая голевая перестрелка в видеообзоре суперматча "Фиорентина" - "Интер"
-
"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1
-
"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)
-
Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере
-
Сарри ярко высказался о своем будущем в "Челси"
-
Гвардиола догнал Моуринью по числу завоеванных трофеев
-
Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги
-
Дубль Милика - в видеобзоре матча Серии А "Парма" - "Наполи"
-
Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги
-
"Бетис" обыграл "Вальядолид" в Примере и приблизился к зоне еврокубков
-
Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Сити" перестрелял "Челси" по пенальти и во второй раз кряду победил в Кубке Английской Лиги
-
"Леванте" - "Реал": видеотрансляция матча на "Сьюдад де Валенсия"
-
"Фиорентина" - "Интер": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Серии А
-
Дубль Милика помог "Наполи" уничтожить "Парму" в Серии А (видео голов)
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и вышла на чистое первое место в Бундеслиге
-
Экс-форвард ЦСКА перебрался в клуб из Европы
-
Уверенная победа "Атлетико" над "Вильярреалом" (видеообзор матча)
-
"Марсель" не сумел обыграть "Ренн" в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10