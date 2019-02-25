"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)

Теги фиорентинанаполи

"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3. Счет уже на первой минуте открыл де Врей, отправивший мяч в свои ворота. Впрочем, еще до перерыва гости вышли вперед благодаря голам Весино и Политано. В начале второго тайма Перишич довел преимущество "Интера" до двух мячей. Но сначала Муриэль сократил разрыв в счете, а затем Верету на 11-й компенсированной минуте спас "Фиорентину" от поражения.

После матча "Интер" остался на третье месте в Серии А, "Фиорентина" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Фиорентина" – "Интер" - 3:3 (1:2)
Голы: де Врей, 1 (автогол) - 1:0, Весино, 6 - 1:1, Политано, 40 - 1:2, Перишич, 52 (с пенальти) - 1:3, Муриэль, 74 - 2:3, Верету, 101 (с пенальти) - 3:3

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лорини (Дабо, 79), Чеккерини, Витор Уго, Жерсон, Фернандеш, Бенасси, Верету, Кьеза, Симеоне.

"Интер": Ханданович, де Врей, Далберт (Асамоа, 62), Шкриньяр, Д`Амброзио, Наингголан (Валеро, 89), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес.

Не пропустите: Дубль Милика помог "Наполи" уничтожить "Парму" в Серии А (видео голов). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 февраля

Главные новости дня: 24 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Сампдория Сампдория 25 36
10 Фиорентина Фиорентина 24 35
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов