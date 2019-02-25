"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3. Счет уже на первой минуте открыл де Врей, отправивший мяч в свои ворота. Впрочем, еще до перерыва гости вышли вперед благодаря голам Весино и Политано. В начале второго тайма Перишич довел преимущество "Интера" до двух мячей. Но сначала Муриэль сократил разрыв в счете, а затем Верету на 11-й компенсированной минуте спас "Фиорентину" от поражения.

После матча "Интер" остался на третье месте в Серии А, "Фиорентина" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Фиорентина" – "Интер" - 3:3 (1:2)

Голы: де Врей, 1 (автогол) - 1:0, Весино, 6 - 1:1, Политано, 40 - 1:2, Перишич, 52 (с пенальти) - 1:3, Муриэль, 74 - 2:3, Верету, 101 (с пенальти) - 3:3

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лорини (Дабо, 79), Чеккерини, Витор Уго, Жерсон, Фернандеш, Бенасси, Верету, Кьеза, Симеоне.

"Интер": Ханданович, де Врей, Далберт (Асамоа, 62), Шкриньяр, Д`Амброзио, Наингголан (Валеро, 89), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес.

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