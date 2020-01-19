"Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" в матче Серии А

"Наполи" проиграл "Фиорентине" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе "фиалок" голами отметились Федерико Кьеза и Душан Влахович.

"Наполи" - "Фиорентина" - 0:2 (0:1)

Голы: Кьеза, 26 - 0:1, Влахович, 74 - 0:2

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Фабиан Руис, Инсинье, Милик.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 78), Бенасси, Пеццелья, Кутроне (Влахович, 66).

"Наполи" с 24 баллами занимает 11 место в турнирной таблице Серии А. У "Фиорентины" такое же количество баллов и 12 строчка.

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