"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус"

В Турине в рамках 14 тура итальянской Серии А прошел матч между "Ювентусом" и "Фиорентиной". Хозяева сенсационно проиграли 0:3.



Отрыв "старой синьоры" от идущего первым "Милана" теперь составляет 7 очков. Всего "Юве" имеет в копилке 24 балла и занимает 4 строчку таблицы. У гостей после матча стало 14 очков и 14 место в Серии А.

"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3 (0:1)

Голы: Влахович, 3 - 1:0, Алекс Сандро (автогол), 76 - 0:2, Касерес, 81 - 0:3

Удаление: Куадрадо, 18

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт (Фработта, 88), Маккенни (Кулусевски, 73), Куадрадо, Рэмзи (Данило, 20), Бентанкур, Кьеза, Мората (Бернардески, 46), Роналду.