"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус"
В Турине в рамках 14 тура итальянской Серии А прошел матч между "Ювентусом" и "Фиорентиной". Хозяева сенсационно проиграли 0:3.
Отрыв "старой синьоры" от идущего первым "Милана" теперь составляет 7 очков. Всего "Юве" имеет в копилке 24 балла и занимает 4 строчку таблицы. У гостей после матча стало 14 очков и 14 место в Серии А.
"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3 (0:1)
Голы: Влахович, 3 - 1:0, Алекс Сандро (автогол), 76 - 0:2, Касерес, 81 - 0:3
Удаление: Куадрадо, 18
"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт (Фработта, 88), Маккенни (Кулусевски, 73), Куадрадо, Рэмзи (Данило, 20), Бентанкур, Кьеза, Мората (Бернардески, 46), Роналду.
"Фиорентина": Дронговски, Игор Жулио, Пеццелья, Миленкович, Бираги (Венути, 82), Валеро (Пульгар, 52), Амрабат, Рибери (Бонавентура, 82), Кастровилли, Касерес, Влахович (Куаме, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17