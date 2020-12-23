"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус"

2 Теги ювентусфиорентина

"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус"В Турине в рамках 14 тура итальянской Серии А прошел матч между "Ювентусом" и "Фиорентиной". Хозяева сенсационно проиграли 0:3.

Отрыв "старой синьоры" от идущего первым "Милана" теперь составляет 7 очков. Всего "Юве" имеет в копилке 24 балла и занимает 4 строчку таблицы. У гостей после матча стало 14 очков и 14 место в Серии А.

"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3 (0:1)

Голы: Влахович, 3 - 1:0, Алекс Сандро (автогол), 76 - 0:2, Касерес, 81 - 0:3
Удаление: Куадрадо, 18

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт (Фработта, 88), Маккенни (Кулусевски, 73), Куадрадо, Рэмзи (Данило, 20), Бентанкур, Кьеза, Мората (Бернардески, 46), Роналду.

"Фиорентина": Дронговски, Игор Жулио, Пеццелья, Миленкович, Бираги (Венути, 82), Валеро (Пульгар, 52), Амрабат, Рибери (Бонавентура, 82), Кастровилли, Касерес, Влахович (Куаме, 75).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да...Такой Юве ЛЧ не возьмёт!Какой толк от геля на поле?Иди,рекламируй свои шампуни ...

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lesnovsky

Роналду помог Фиорентине обыграть Ювентус... "Велик"... Тьфу!!!...

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