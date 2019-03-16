"Фиорентина" на выезде уступила "Кальяри" (видео голов)
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Фиорентиной". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Кальяри" по-прежнему занимает 14-е место, а "Фиорентина" - 10-е.
"Кальяри" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Жоао Педро, 52 - 1:0, Чеппителли, 66 - 2:0, Кьеза, 88 - 2:1
"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Пизакане, Каччаторе (Падоин, 73), Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Барелла (Дейола, 80), Чигарини, Жоао Педро (Терео, 83), Паволетти.
"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццелья, Миленкович, Чеккерини, Бенасси, Нергор (Дабо, 71), Миральяс (Симеоне, 58), Жерсон, Кьеза, Муриэль.
Предупреждения: Чигарини (34), Кьеза (42), Чеппителли (44), Паволетти (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10