"Фиорентина" на выезде уступила "Кальяри" (видео голов)

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"Фиорентина" на выезде уступила "Кальяри" (видео голов)

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Фиорентиной". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Кальяри" по-прежнему занимает 14-е место, а "Фиорентина" - 10-е.

"Кальяри" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Жоао Педро, 52 - 1:0, Чеппителли, 66 - 2:0, Кьеза, 88 - 2:1

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Пизакане, Каччаторе (Падоин, 73), Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Барелла (Дейола, 80), Чигарини, Жоао Педро (Терео, 83), Паволетти.

"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццелья, Миленкович, Чеккерини, Бенасси, Нергор (Дабо, 71), Миральяс (Симеоне, 58), Жерсон, Кьеза, Муриэль.

Предупреждения: Чигарини (34), Кьеза (42), Чеппителли (44), Паволетти (76).

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