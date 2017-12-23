"Фиорентина" на выезде вырвала победу над "Кальяри"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" в гостях одолела "Кальяри" благодаря единственному голу Хумы Эль-Бабакара в концовке матча.

"Кальяри" – "Фиорентина" - 0:1

Гол: Эль-Бабакар, 82 - 0:1.

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Пизакане (Сау, 86), ван дер Виль, Романья, Ионицэ (Фараго, 63), Падоин, Жоао Педро, Барелла, Коссу (Фариас, 46), Паволетти.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович (Санчес, 84), Бираги, Витор Уго, Астори, Бенасси, Бадель (Лорини, 88), Верету, Кьеза, Терео (Эль-Бабакар, 70), Симеоне.

Удаление: Жоао Педро (90).

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