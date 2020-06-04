"Фиорентина" нацелилась на Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал трансферной целью "Фиорентины", утверждает Betting Insider.

По информации источника, "фиалки" уже связывались с представителем "железнодорожников" и агентом футболиста Вадимом Шпиневым.

Напомним, что "Фиорентина" - не единственный итальянский клуб, интересующийся российским хавбеком. На него также претендуют "Ювентус" и "Милан".

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах в составе "Локо". Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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