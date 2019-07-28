"Фиорентина" нацелилась на экс-форварда "Барселоны"
"Фиорентина" проявляет интерес к ганскому нападающему "Сассуоло" Кевину-Принсу Боатенгу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, флорентийский клуб намерен заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Возможно, "фиалки" арендуют игрока на год с правом последующего выкупа.
В минувшем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Сассуоло" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В январе ганец перешел в "Барселону" на правах аренды, за которую сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Сассуоло" действует до лета 2021 года.
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