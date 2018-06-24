"Фиорентина" нацелилась на экс-игрока "Спартака"
"Фиорентина" нацелилась на полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "фиалки" хотят арендовать 23-летнего футболиста до конца следующего сезона.
В флорентийском клубе рассматривают хорвата в качестве замены для Милана Баделя, который близок к уходу из "Фиорентины".
Напомним, что прошлый сезон Пашалич провёл на правах аренды в московском "Спартаке".
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|38
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|7
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|Торино
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|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
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|12
|Дженоа
|38
|41
|13
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|38
|40
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|Удинезе
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|Болонья
|38
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