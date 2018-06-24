"Фиорентина" нацелилась на экс-игрока "Спартака"

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"Фиорентина" нацелилась на экс-игрока "Спартака"

"Фиорентина" нацелилась на полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "фиалки" хотят арендовать 23-летнего футболиста до конца следующего сезона.

В флорентийском клубе рассматривают хорвата в качестве замены для Милана Баделя, который близок к уходу из "Фиорентины".

Напомним, что прошлый сезон Пашалич провёл на правах аренды в московском "Спартаке".

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