"Фиорентина" нацелилась на экс-защитника "Спартака"



"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, итальянский клуб может купить футболиста летом 2020 года. На приобретении игрока настаивает спортивный директор флорентийцев клуба Даниэле Праде.

В нынешнем сезоне 29-летний Рохо провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

Стоит отметить, что с 2010 по 2012 годы аргентинец выступал за московский "Спартак".

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