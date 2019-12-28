"Фиорентина" нацелилась на экс-защитника "Спартака"

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"Фиорентина" нацелилась на экс-защитника "Спартака"
"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, итальянский клуб может купить футболиста летом 2020 года. На приобретении игрока настаивает спортивный директор флорентийцев клуба Даниэле Праде.

В нынешнем сезоне 29-летний Рохо провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года. 

Стоит отметить, что с 2010 по 2012 годы аргентинец выступал за московский "Спартак".

Не пропустите: ЦСКА хочет взять в аренду нападающего "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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