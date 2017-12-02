"Фиорентина" нацелилась на хавбека "Милана"

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"Фиорентина" нацелилась на хавбека "Милана"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли может перейти в "Фиорентину", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб хочет арендовать 19-летнего футболиста с правом последующего выкупа. В услугах перспективного итальянца лично заинтересован главный тренер "фиалок" Стефано Пиоли.

В этом сезоне Локателли сыграл за "Милан" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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