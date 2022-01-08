"Фиорентина" нацелилась на хавбека "Реала"

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Полузащитник мадридского "Реала" Иско заинтересовал "Фиорентину", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пока неизвестно, когда "фиалки" собираются заполучить испанца - летом в качестве свободного агента, либо зимой за символическую компенсацию.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл за "Реал" всего 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Иско оценивается в 9 миллионов евро.

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