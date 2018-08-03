"Фиорентина" нацелилась на полузащитника "Эвертона"

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"Фиорентина" нацелилась на полузащитника "Эвертона"

"Фиорентина" нацелилась на полузащитника "Эвертона" Кевина Миральяса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "фиалки" заинтересованы в аренде 30-летнего бельгийца.

Сам Миральяс хотел бы остаться в "Олимпиакосе", где он выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

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