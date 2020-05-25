"Фиорентина" нацелилась на сына Тюрама
Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам стал трансферной целью "Фиорентины", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "фиалки" заинтересованы в летнем переходе 22-летнего француза и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.
Помочь клубам договориться о сделке намерен известный футбольный агент Мино Райола.
Маркус является старшим сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который в течение карьеры выступал за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".
В текущем сезоне 22-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах. Его рыночная стоимость - 22,5 миллионов евро.
Не пропустите: Роналду просит "Ювентус" подписать лидера "Фиорентины". | http://soccernews.ru
главное
-
Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании женщины
-
Главные новости дня: 24 мая
-
"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым
-
Российская фигуристка рассказала, как отреагировали люди на ее отношения с футболистом ЦСКА
-
Игроки "Реала" заработают крупную сумму, если выиграют Лигу Чемпионов и чемпионат Испании
Лента новостей
-
Берг прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"
-
"Фиорентина" нацелилась на сына Тюрама
-
У ЦСКА могут появиться зарубежные спонсоры
-
"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться 18-летними игроками
-
Андронов - о назначении Николича: "Сочувствую болельщикам "Локомотива"
-
Джорджина опубликовала милое семейное фото с Роналду и детьми
-
"Милан" назвал цену на Мусаккио
-
Кроос определился со своим будущим в "Реале"
-
Панов посоветовал Дзюбе остаться в "Зените"
-
Игало больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" включилась в борьбу за немецкого таланта
-
Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании женщины
-
Бенитес хочет вернуться в "Ньюкасл"
-
1
Стало известно, когда новый тренер "Локомотива" прилетит в Москву
-
Саморано рассказал, что Лаутаро Мартинес не перейдёт в "Барселону"
-
Рамос вспомнил свой легендарный гол в финале ЛЧ-2014
-
Главные новости дня: 24 мая
-
"Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории
-
"Снова в деле". Джикия подшутил над бывшим игроком "Спартака" Ананидзе
-
"Манчестер Сити" отказал "Барселоне" в обмене Канселу на Семеду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18