"Фиорентина" нацелилась на сына Тюрама

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"Фиорентина" нацелилась на сына Тюрама

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам стал трансферной целью "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "фиалки" заинтересованы в летнем переходе 22-летнего француза и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.

Помочь клубам договориться о сделке намерен известный футбольный агент Мино Райола.

Маркус является старшим сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который в течение карьеры выступал за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".

В текущем сезоне 22-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах. Его рыночная стоимость - 22,5 миллионов евро.

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