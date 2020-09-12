"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"
Левый защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в Италии.
По информации La Gazzetta dello Sport, "Фиорентина" заинтересована в подписании фулбека "сине-гранатовых".
Рыночная стоимость 24-летнего испанца доминиканского происхождения оценивается в 20 миллионов евро.
Фирпо выступает за "Барсу" с лета 2019 года, сыграл 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
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|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14