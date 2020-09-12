"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"

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"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"

Левый защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Фиорентина" заинтересована в подписании фулбека "сине-гранатовых".

Рыночная стоимость 24-летнего испанца доминиканского происхождения оценивается в 20 миллионов евро.

Фирпо выступает за "Барсу" с лета 2019 года, сыграл 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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