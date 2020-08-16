"Фиорентина" нацелилась на защитника "Баварии"

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"Фиорентина" нацелилась на защитника "Баварии"

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к испанскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хави Мартинесу, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" готова продать испанца за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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