"Фиорентина" надеется продать Кокорина в Россию

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" надеется продать российского нападающего Александра Кокорина в один из клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, итальянский клуб активизирует работу, чтобы успеть избавиться от форварда до 22 февраля, так как в этот день в России закрывается трансферное окно.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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