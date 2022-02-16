"Фиорентина" надеется продать Кокорина в Россию
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
"Фиорентина" надеется продать российского нападающего Александра Кокорина в один из клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает La Nazione.
По сведениям источника, итальянский клуб активизирует работу, чтобы успеть избавиться от форварда до 22 февраля, так как в этот день в России закрывается трансферное окно.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Не пропустите: Названа причина неучастия Кокорина в матче со "Специей". | http://soccernews.ru
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