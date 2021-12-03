"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина

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"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина собираются отпустить в другую команду этой зимой.

По информации Viola News, у 30-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в России и ОАЭ.

"Фиалки" активно ищут нового форварда, который в январе заменит в составе Кокорина.

Россиянин в текущем сезоне поучаствовал в 4 матчах "Фиорентины". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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