"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина собираются отпустить в другую команду этой зимой.

По информации Viola News, у 30-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в России и ОАЭ.

"Фиалки" активно ищут нового форварда, который в январе заменит в составе Кокорина.

Россиянин в текущем сезоне поучаствовал в 4 матчах "Фиорентины". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Не пропустите: Это′О ярко высказался о Кокорине. | http://soccernews.ru