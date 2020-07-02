"Фиорентина" намерена пригласить Унаи Эмери
Бывший наставник московского "Спартака" Унаи Эмери может возглавить "Фиорентину", утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, руководство "фиалок" очень заинтересовано в приглашении испанского специалиста. В последние дни стороны начали налаживать контакт для проведения будущих переговоров.
Эмери в ноябре 2019 года уволили из лондонского "Арсенала" и с тех пор он остаётся без команды.
"Фиорентина" под руководством действующего тренера Джузеппе Якини занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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