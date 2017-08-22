"Фиорентина" намерена продлить контракт с Кьезой

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"Фиорентина" намерена продлить контракт с Кьезой

"Фиорентина" хочет продлить контракт с полузащитником Федерико Кьезой, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "фиалки" намерены предложить 19-летнему футболисту соглашение до лета 2022 года с увеличением зарплаты до одного миллиона евро за сезон.

Кьеза является воспитанником "Фиорентины", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 34 матча и забил 4 гола. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года.

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