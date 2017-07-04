"Фиорентина" намерена сохранить Бернардески

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"Фиорентина" намерена сохранить Бернардески

Спортивный директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Федерико Бернардески.

"Бернадески - продукт нашей молодёжной системы. Он не продается. Мы знаем, что он останется" - приводит слова Корвино Rai Sport.

В прошедшем сезоне Бернардески провел 32 поединка в Серии А, отметился 11 голами и 4 ассистами.

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