"Фиорентина" намерена выкупить защитника "Реала"

Фото: инстаграм Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" хочет выкупить трансфер защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосолы, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб уже заручился согласием игрока на переход. Ожидается, что переговоры между клубами состоятся в конце мая.

В нынешнем сезоне 26-летний Одриосола выступает за "Фиорентину" на правах аренды. Он провел за клуб 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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