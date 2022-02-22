"Фиорентина" намерена выкупить защитника "Реала"

Теги фиорентинареал мадридальваро одриосолатрансферы

"Фиорентина" намерена выкупить защитника "Реала"

Фото: инстаграм Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" хочет выкупить трансфер защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосолы, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб уже заручился согласием игрока на переход. Ожидается, что переговоры между клубами состоятся в конце мая.

В нынешнем сезоне 26-летний Одриосола выступает за "Фиорентину" на правах аренды. Он провел за клуб 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" ведет переговоры с "Челси" об аренде Азара. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" упустил победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

"Ювентус" упустил победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов