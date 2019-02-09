"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0 (видеообзор матча)

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"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Наполи", который завершился нулевой ничьей.

Не пропустите: "Наполи" в гостях поделил очки с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru

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6 Милан Милан 22 36
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9 Фиорентина Фиорентина 22 31
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11 Сассуоло Сассуоло 22 30
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