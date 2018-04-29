"Фиорентина" - "Наполи" - 3:0 (обзор)

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"Фиорентина" - "Наполи" - 3:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Наполи".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
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