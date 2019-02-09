"Фиорентина" - "Наполи": видеотрансляция лидера и аутсайдера Серии А

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"Фиорентина" - "Наполи": видеотрансляция лидера и аутсайдера Серии А

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура между "Фиорентиной" и "Наполи".

"Фиорентина" занимает 11 место турнирной таблицы, набрав 31 балл. "Наполи" располагается на 2 строчке, имея в активе 51 балл и, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 9 баллов.

Матч 23-го тура Серии А состоится на стадионе "Артемио Франки". Начало - 20:00 (мск).

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию этого матча.

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