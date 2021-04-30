"Фиорентина" назвала цену за Влаховича

Фото: Твиттер @ACFFiorentinaEN

"Фиорентина" озвучила сумму, за которую готова продать своего лучшего бомбардира в текущем сезоне Душана Влаховича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Клубам, которые захотят купить 21-летнего серба, придется заплатить не менее 60 миллионов евро.

Однако, как считает источник, президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо может совершить сделку, схожую с той, в результате которой Федерико Кьеза перешел в "Ювентус": туринцы взяли в аренду хавбека за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 40 миллионов.

В услугах Влаховича заинтересован ряд больших европейских клубов. Среди прочих называют "Милан", "Рому", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Арсенал".

В сезоне 2020/2021 нападающий выходил на поле в 35 матчах в составе "фиалок" во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25,00 млн €.