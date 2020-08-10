"Фиорентина" назвала "Милану" цену на защитника Николу Миленковича
"Фиорентина" определилась с ценой на сербского защитника Николу Миленковича, которым интересуется "Милан", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, флорентийский клуб оценивает футболиста в 40 миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "Милана" Стефано Пиоли. В сделку может быть включен бразильский полузащитник миланцев Лукас Пакета.
В минувшем сезоне 22-летний Миленкович провел за "Фиорентину" 37 матчей и забил пять голов. Его контракт с "Фиорентиной" действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Миленкович также входит в сферу интересов "Наполи", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".
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