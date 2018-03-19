"Фиорентина" назвала тренировочную базу в честь Астори

"Фиорентина" назвала клубную тренировочную базу в честь Давиде Астори, который умер 4 марта из-за проблем с сердцем.

Как сообщает официальный сайт "фиалок", базу, ранее называвшуюся "Кампини", переименуют в спортивный центр Давиде Астори.

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