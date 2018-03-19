"Фиорентина" назвала тренировочную базу в честь Астори

Теги фиорентинадавиде астори

"Фиорентина" назвала тренировочную базу в честь Астори

"Фиорентина" назвала клубную тренировочную базу в честь Давиде Астори, который умер 4 марта из-за проблем с сердцем.

Как сообщает официальный сайт "фиалок", базу, ранее называвшуюся "Кампини", переименуют в спортивный центр Давиде Астори.

Не пропустите: Бернардески сделал татуировку в память об Астори. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов