"Фиорентина" не думает, что Кокорин сможет выйти на поле раньше конца апреля

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"Фиорентина" не думает, что Кокорин сможет выйти на поле раньше конца апреляФото: Твиттер @Fantacalcio 
Скаут Серии А Алекс Великих поделился информацией о том, когда форвард "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться на поле после травмы.

"Из данных, выходящей за пределы тренировочного центра, можно понять, что речь идет о мышечных проблемах, которые постоянно сопровождают карьеру Кокорина. Тут и время, проведенное в заключении, повлияло на возможность наладить мышечную форму, и то, что футболист перешел от периода предсезонных занятий в России к моменту активных занятий в Италии – где-то попытался форсировать темпы подготовки и навредил себе.

Над россиянином работают, стараются привести его в норму и не теряют надежду вернуть к последним играм сезона. Но пока его ждут на поле не ранее чем к 33-му туру Серии А в конце апреля", - приводит слова Великих "Матч ТВ".

Напомним, 30-летний Кокорин пропустил уже пять матчей итальянского чемпионата из-за повреждения.

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