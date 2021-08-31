"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокоринтрансферы

"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" не может продать российского нападающего Александра Кокорина, сообщает Fiorentinanews.com.

По сведениям источника, итальянский клуб не получил ни одного предложения по трансферу форварда. Таким образом, Кокорин, скорее всего, останется в "Фиорентине" как минимум до января.

30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с 2021 года, провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов