"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины/Автор неизвестен
Флорентийская "Фиорентина" не может продать российского нападающего Александра Кокорина, сообщает Fiorentinanews.com.
По сведениям источника, итальянский клуб не получил ни одного предложения по трансферу форварда. Таким образом, Кокорин, скорее всего, останется в "Фиорентине" как минимум до января.
30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с 2021 года, провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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