"Фиорентина" не смогла выиграть у "Дженоа", "Кротоне" и "Сассуоло" одержали победы

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"Фиорентина" не смогла выиграть у "Дженоа", "Кротоне" и "Сассуоло" одержали победыВ рамках 17-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" поделила очки с "Дженоа", а "Кротоне" и "Сассуоло" обыграли соответственно "Кьево" и "Сампдорию".

"Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси (Диас, 76), Кьеза, Симеоне (Бабакар, 65), Теро (Эссерик, 64).

"Сампдория" - "Сассуоло" - 0:1

Гол: Матри, 90 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Политано, 82 ("Сассуоло").

"Кротоне" - "Кьево" - 1:0

Гол: Будимир, 33 - 1:0.

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