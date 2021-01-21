"Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный"

Теги александр кокоринфиорентинатрансферы

"Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный"Пресс-служба "Фиорентины" дала комментарий по поводу возможного перехода нападающего "Спартака" Александра Кокорина.

"Пока можем сказать, что игрок интересный", – заявили в пресс-службе итальянского клуба.

По имеющейся информации, 29-летний футболист в скором времени полетит во Флоренцию для завершения сделки.

Как сообщалось ранее, клубы договорились о трансфере за 3,5 млн евро и процент с дальнейшей продажи. В новой команде Кокорин будет получать около 2 млн евро в год.

Читать по теме: Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов