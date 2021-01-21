"Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный"
Пресс-служба "Фиорентины" дала комментарий по поводу возможного перехода нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
"Пока можем сказать, что игрок интересный", – заявили в пресс-службе итальянского клуба.
По имеющейся информации, 29-летний футболист в скором времени полетит во Флоренцию для завершения сделки.
Как сообщалось ранее, клубы договорились о трансфере за 3,5 млн евро и процент с дальнейшей продажи. В новой команде Кокорин будет получать около 2 млн евро в год.
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