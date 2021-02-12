"Фиорентина" - о тренировке Кокорина: "Работа, работа, работа"

Пресс-служба "Фиорентины" выложила фотоотчёт с последней тренировки команды.

Среди прочих на кадрах оказался и российский легионер "фиалок" Александр Кокорин.

"Работа, работа, работа", - говорится в описании к снимкам с занятия.

Напомним, что в среду Кокорин досрочно покинул тренировку по неизвестным причинам, однако "Фиорентина" заверила, что нападающий будет готов к ближайшему матчу против "Сампдории".

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