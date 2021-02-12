"Фиорентина" - о тренировке Кокорина: "Работа, работа, работа"

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" - о тренировке Кокорина: "Работа, работа, работа"

Пресс-служба "Фиорентины" выложила фотоотчёт с последней тренировки команды.

Среди прочих на кадрах оказался и российский легионер "фиалок" Александр Кокорин.

"Работа, работа, работа", - говорится в описании к снимкам с занятия.

Напомним, что в среду Кокорин досрочно покинул тренировку по неизвестным причинам, однако "Фиорентина" заверила, что нападающий будет готов к ближайшему матчу против "Сампдории".

Не пропустите: Понсе высказался об уходе Кокорина из "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" выкупил нападающего "Локомотива"

"Ростов" выкупил нападающего "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов