"Фиорентина" обновила клубную эмблему

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина", за которую выступает Александр Кокорин, провела презентацию новой эмблемы клуба.

Обновлённый логотип будет использоваться "фиалками" с сезона 2022/23.

"Наш манифест является подтверждением идентичности клуба, его глубочайших корней, но и декларацией обязательства: сделать так, чтобы наш футбол всегда был самобытным, аутентичным, близким людям, выражением красоты города Флоренция", - говорится в пресс-релизе.

В текущем розыгрыше Серии А "Фиорентина" идёт на девятом месте в турнирной таблице.

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