"Фиорентина" обновила клубную эмблему
Фото твиттер "Фиорентины"
"Фиорентина", за которую выступает Александр Кокорин, провела презентацию новой эмблемы клуба.
Обновлённый логотип будет использоваться "фиалками" с сезона 2022/23.
"Наш манифест является подтверждением идентичности клуба, его глубочайших корней, но и декларацией обязательства: сделать так, чтобы наш футбол всегда был самобытным, аутентичным, близким людям, выражением красоты города Флоренция", - говорится в пресс-релизе.
Siamo i Viola #playtobedifferent pic.twitter.com/OvhyuQRefb— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 25, 2022
В текущем розыгрыше Серии А "Фиорентина" идёт на девятом месте в турнирной таблице.
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|26
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