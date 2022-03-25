"Фиорентина" обновила клубную эмблему

Теги фиорентина

"Фиорентина" обновила клубную эмблему

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина", за которую выступает Александр Кокорин, провела презентацию новой эмблемы клуба.

Обновлённый логотип будет использоваться "фиалками" с сезона 2022/23.

"Наш манифест является подтверждением идентичности клуба, его глубочайших корней, но и декларацией обязательства: сделать так, чтобы наш футбол всегда был самобытным, аутентичным, близким людям, выражением красоты города Флоренция", - говорится в пресс-релизе.

В текущем розыгрыше Серии А "Фиорентина" идёт на девятом месте в турнирной таблице.

Не пропустите: "Лацио" намерен подписать легенду "Наполи". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" сохраняет интерес к Хвиче

"Милан" сохраняет интерес к Хвиче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов