"Фиорентина" объявила о переходе Бенасси

Полузащитник "Торино" Марко Бенасси перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с флорентийским клубом контракт до лета 2022 года.

22-летний Бенасси выступал за "Торино" с 2014 года, провел за клуб 98 матчей и забил 12 голов. Ранее играл за "Интер" и "Ливорно". Сыграл 27 матчей за молодежную сборную Италии и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9,5 миллионов евро.

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