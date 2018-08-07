"Фиорентина" объявила о переходе форварда "Ювентуса"

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца перешел "Фиорентину", сообщает официальный твиттер клуба.

Флорентинский клуб арендовал футболиста на год за 2 миллиона евро. Следующим летом "фиалки" будут иметь право на выкуп трансфера игрока за 20 миллионов евро. При этом, "Ювентус" сохранил за собой возможность обратного трансфера.

23-летний Пьяца выступал за "Ювентус" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Шальке". Ранее играл за "Локомотиву" и загребское "Динамо". За сборную Хорватии сыграл 19 матчей и забил 1 гол. Двукратный чемпион Хорватии, чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Хорватии, обладатель Кубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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