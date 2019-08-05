"Фиорентина" объявила о переходе игрока "Лацио" Милана Баделя на правах аренды
Хавбек "Лацио" Милан Бадель стал игроком "Фиорентины". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Флорентийский клуб арендовал 30-летнего футболиста на сезон-2019/20. В контракте футболиста присутствует опция выкупа после окончания арендного срока.
По данным издания, "Фиорентина" арендовала игрока за 1 миллион евро.
Ранее игроком также интересовались "Зенит", "Бордо" и "Фенербахче".
Милан играет за "Лацио" с лета 2018 года. Ранее футболист уже выступал в "Фиорентине". В минувшем сезоне он в 23 матчах отметился 1 голом.
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|М
|О
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|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
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|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
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|9
|Сампдория
|38
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|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|43
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|СПАЛ
|38
|42
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|38
|41
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|Кальяри
|38
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|16
|Фиорентина
|38
|41
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|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
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|19
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