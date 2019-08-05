"Фиорентина" объявила о переходе игрока "Лацио" Милана Баделя на правах аренды

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"Фиорентина" объявила о переходе игрока "Лацио" Милана Баделя на правах аренды

Хавбек "Лацио" Милан Бадель стал игроком "Фиорентины". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Флорентийский клуб арендовал 30-летнего футболиста на сезон-2019/20. В контракте футболиста присутствует опция выкупа после окончания арендного срока.

По данным издания, "Фиорентина" арендовала игрока за 1 миллион евро.

Ранее игроком также интересовались "Зенит", "Бордо" и "Фенербахче".

Милан играет за "Лацио" с лета 2018 года. Ранее футболист уже выступал в "Фиорентине". В минувшем сезоне он в 23 матчах отметился 1 голом.

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