"Фиорентина" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА и "Реала"

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"Фиорентина" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА и "Реала"
Бразильский нападающий "Флуминенсе" Педро Абреу перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвардом также интересовались ЦСКА, "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

22-летний Абреу выступал за "Флуминенсе" с 2017 года. Всего он провел за бразильский клуб 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

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