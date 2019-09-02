"Фиорентина" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА и "Реала"
Бразильский нападающий "Флуминенсе" Педро Абреу перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что форвардом также интересовались ЦСКА, "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
22-летний Абреу выступал за "Флуминенсе" с 2017 года. Всего он провел за бразильский клуб 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи.
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