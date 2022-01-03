"Фиорентина" объявила о покупке французского хавбека

Теги фиорентиналилльджонатан иконетрансферы

"Фиорентина" объявила о покупке французского хавбека

Фото твиттер "Фиорентины"

Полузащитник Джонатан Иконе официально перешёл из "Лилля" в "Фиорентину".

"Доги" объявили о сделке ещё в пятницу, а сегодня трансфер подтвердил итальянский клуб.

23-летний француз выбрал себе 11-й игровой номер. Его презентация запланирована на 4 января.

"Фиорентина" заплатила за новичка 14 миллионов евро, ещё 1 миллион будет доступен в виде бонусов.

Иконе выступал за "Лилль" с 2018 года, сыграл 150 матчей, забил 16 голов и сделал 27 ассистов.

Не пропустите: "Фиорентина" готова платить часть зарплаты Кокорину в случае его ухода в аренду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов