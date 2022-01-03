"Фиорентина" объявила о покупке французского хавбека

Фото твиттер "Фиорентины"

Полузащитник Джонатан Иконе официально перешёл из "Лилля" в "Фиорентину".

"Доги" объявили о сделке ещё в пятницу, а сегодня трансфер подтвердил итальянский клуб.

23-летний француз выбрал себе 11-й игровой номер. Его презентация запланирована на 4 января.

"Фиорентина" заплатила за новичка 14 миллионов евро, ещё 1 миллион будет доступен в виде бонусов.

Иконе выступал за "Лилль" с 2018 года, сыграл 150 матчей, забил 16 голов и сделал 27 ассистов.

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