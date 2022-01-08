"Фиорентина" объявила об аренде Пентека

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек официально вернулся в Серию А, где он ранее выступал за "Дженоа" и "Милан".

Новым клубом 26-летнего поляка стала "Фиорентина", которая арендовала его с правом последующего выкупа.

Новичок "фиалок" выбрал себе 19-й игровой номер.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Герту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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