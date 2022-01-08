"Фиорентина" объявила об аренде Пентека

Теги гертафиорентинакшиштоф пентектрансферы

"Фиорентина" объявила об аренде Пентека

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек официально вернулся в Серию А, где он ранее выступал за "Дженоа" и "Милан".

Новым клубом 26-летнего поляка стала "Фиорентина", которая арендовала его с правом последующего выкупа.

Новичок "фиалок" выбрал себе 19-й игровой номер.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Герту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Фиорентина" нацелилась на хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов