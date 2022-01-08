"Фиорентина" объявила об аренде Пентека
Фото твиттер "Фиорентины"
Форвард берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек официально вернулся в Серию А, где он ранее выступал за "Дженоа" и "Милан".
Новым клубом 26-летнего поляка стала "Фиорентина", которая арендовала его с правом последующего выкупа.
Новичок "фиалок" выбрал себе 19-й игровой номер.
В текущем сезоне Пентек сыграл за "Герту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Фиорентина" нацелилась на хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Севильи"
-
В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву
-
Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"
-
Два клуба РПЛ поспорят за форварда "Локомотива" Лисаковича
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай"
-
Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина
-
Икарди поставил условие "Ювентусу"
-
"Фиорентина" объявила об аренде Пентека
-
Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты
-
Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб
-
Конте допустил возвращение Эриксена в "Тоттенхэм"
-
"Фиорентина" нацелилась на хавбека "Реала"
-
Бразильскому клубу предложили подписать 38-летнего Рибери
-
Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"
-
В "Боруссии" прояснили будущее Холанда
-
Два клуба Чемпионшипа претендуют на Бэйла
-
"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами
-
Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20